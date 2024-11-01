За проверку потенциального уровня IQ у эмбрионов компания из США берет более 24 млн тенге

За проверку потенциального уровня IQ у эмбрионов компания из США берет более 24 млн тенге

За проверку потенциального уровня IQ у эмбрионов компания из США берет более 24 млн тенге

Американская компания Heliospect Genomics предложила будущим родителям услуги проверить эмбрионы на уровень IQ и другие желаемые черты. Стоимость услуга составила 50 тыс. долларов (более 24 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации Oddity Central, у компании уже есть десятки клиентов, стремящихся повысить шансы на рождение детей с уровнем IQ на шесть пунктов выше среднего. Однако многие генетики в данном случае поднимают вопросы о социальной справедливости для более бедных родителей.

Между тем, директор компании заявил, что они не будут заниматься «элитным отбором» и не поддерживают практику, связанную с автоматизированным производством эмбрионов.

В августе сообщалось, что в Казахстане при помощи ЭКО родились 7 тыс. детей.

youcanchoose

Художника Disney и Pixar посадили за педофилию и торговлю людьми

Художника Disney и Pixar посадили за педофилию и торговлю людьми

Траур по погибшим на железнодорожном вокзале объявили в Сербии

Траур по погибшим на железнодорожном вокзале объявили в Сербии

Илон Маск опасается, что его могут лишить американского гражданства

Илон Маск опасается, что его могут лишить американского гражданства

Погибших в результате разрушительных наводнений в Испании становится все больше

Деньги за первую регистрацию брака планируют выплачивать в Китае

Число случаев заболевания оспой обезьян увеличилось на 500% в годовом исчислении

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.