За проверку потенциального уровня IQ у эмбрионов компания из США берет более 24 млн тенге

Американская компания Heliospect Genomics предложила будущим родителям услуги проверить эмбрионы на уровень IQ и другие желаемые черты. Стоимость услуга составила 50 тыс. долларов (более 24 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации Oddity Central, у компании уже есть десятки клиентов, стремящихся повысить шансы на рождение детей с уровнем IQ на шесть пунктов выше среднего. Однако многие генетики в данном случае поднимают вопросы о социальной справедливости для более бедных родителей.

Между тем, директор компании заявил, что они не будут заниматься «элитным отбором» и не поддерживают практику, связанную с автоматизированным производством эмбрионов.

В августе сообщалось, что в Казахстане при помощи ЭКО родились 7 тыс. детей.