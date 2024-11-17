За рекордную сумму продали на аукционе часы капитана, который спас пассажиров «Титаника»

За рекордную сумму продали на аукционе часы капитана, который спас пассажиров "Титаника"

Золотые карманные часы, подаренные капитану судна Артуру Рострону, спасшему 700 выживших с «Титаника», были проданы на аукционе почти за два миллиона долларов, установив рекорд для памятных вещей с места крушения корабля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет usnews, торги проводил аукционный дом Henry Aldridge and Son.

Часы Tiffany, выполненные из 18-каратного золота, Рострону в 1912 году подарили вдовы бизнесменов Джона Джейкоба Астора, Джона Тэйера и Джорджа Уайденера, которые погибли в результате крушения лайнера. На часах выгравирована надпись: «подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью». Они были вручены капитану в особняке Асторов в Нью-Йорке.

Лот купил частный коллекционер из США. Предыдущий рекорд был установлен в апреле, когда на площадке Henry Aldridge and Son были проданы золотые карманные часы Астора за 1,2 млн евро.

«Титаник» отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

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