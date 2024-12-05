За Цирком, магазин

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Рылеева, 30

Индекс: 414004.0

Телефон: +7 (8512) 51‒76‒09

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://dela.remont30.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Корпусная мебель, Мягкая мебель, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк