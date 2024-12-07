Забор профиль, торгово-производственная компания

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Вешняя улица, 44/2

Индекс: 410074.0

Телефон: +7 (8452) 98‒88‒08

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://zaborprofil.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк