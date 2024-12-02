Забота о себе, семье и интерьере: как обеспечить чистый воздух в доме

Свежий горный воздух прямо в городской квартире или офисе — возможно ли такое? С функциональным оборудованием, которое возьмет на себя все задачи по очищению и увлажнению воздуха, это станет реальностью.

Что значит по-настоящему комфортный и красивый дом? В нем — продуманный интерьер, удобная мебель, красивая отделка. Но достаточно ли этого для того самого роскошного чувства, что вы — дома? Ведь многое зависит от микроклимата: температуры воздуха, его чистоты и уровня влажности. С чистым воздухом вы будете по-настоящему отдыхать и получать наслаждение от созданной обстановки. Установить правильный и приятный микроклимат поможет климатическая техника Boneco.

Покупка в дом качественной мойки воздуха или целого климатического комплекса станет проявлением заботы о себе и своих близких. И пусть физически вы не в горах, а в городской квартире — воздух у вас будет такой же свежий и чистый.

Безупречно чистый и увлажненный воздух с климатическим комплексом BONECO Н700

Климатический комплекс BONECO Н700 выполняет две задачи — очищение и увлажнение. Как очиститель, Н700 удалит из воздуха в помещении аллергены, вирусы и частицы до 0,3 микрона. Пыль, пылевые клещи, споры плесени, шерсть питомцев — все это больше не будет витать в воздухе, раздражая слизистые, вызывая аллергию и дискомфорт. Устройство оснащено 3-ступенчатой системой фильтрации: предварительным фильтром, фильтром HEPA 13 (99,95%), фильтром с активированным углем. Лазерный датчик прибора среагирует на малейший неприятный запах или летающие частицы пыли.

Устройство будет эффективным на площади до 150 кв. м. Это очень высокий показатель, а значит, прибор подойдет для установки и дома, и в офисе. А управлять всем можно через приложение BONECO App. Оно анализирует все, что происходит с воздухом — вы держите ситуацию под контролем, а не миритесь с тем или иным неудобством. Можно менять настройки, отслеживать изменения в виде наглядных диаграмм.

В режиме увлажнителя BONECO Н700 будет на страже оптимального уровня влажности — его так сложно добиться, особенно в отопительный сезон. Встроенный гигрометр измеряет влажность в текущий момент, а встроенный гигростат самостоятельно регулирует интенсивность работы прибора.

Преимущества жизни с увлажнителем воздуха.

Нормальное состояние слизистых, отсутствие раздражения в дыхательных путях.

Отличное состояние кожи лица и тела, отсутствие шелушений и замедление процессов старения.

Качественный сон и хорошее самочувствие.

Напольное покрытие, обои, мебель, даже комнатные растения не страдают от пересушенности воздуха и находятся в своем лучшем состоянии.

Достаточная влажность в офисном помещении сделает работу более комфортной и продуктивной — сотрудникам будет проще концентрироваться, а клиентам — приятнее находиться в пространстве.

Минималистичный дизайн и качественный корпус позволят вписать модель в интерьер в любом стиле без ущерба красивой картинке. Однако если ваш интерьер выполнен в темной палитре, то Boneco Н700 BLACK станет более подходящим решением. Черный корпус будет гармонично смотреться рядом с мебелью из темного дерева или с металлическими элементами. Еще он выигрышно дополнит любой интерьер с черными акцентами — радиаторами, ножками, декором. Для создания особой атмосферы — дома или в офисе — в специальную аромакапсулу добавьте несколько капель эфирного масла. Ненавязчивый аромат создаст нужное настроение.

Оптимальный микроклимат без усилий с мойкой воздуха Boneco W400

Мойка воздуха W400 также отлично справится с задачами по очищению и увлажнению воздуха в квартире или доме. Она производительна, эффективно работает на 60 кв. м и проста в использовании. Расширить функциональные возможности модели можно при помощи того же приложения BONECO App. Среди встроенных функций есть режим SLEEP, который создаст идеальные условия для крепкого сна, и BABY — он будет в ответе за хорошее самочувствие малыша.

Увеличенный резервуар для воды позволит мойке работать беспрерывно до 3 дней — вам не придется постоянно следить за количеством воды и подливать ее. Обслуживать устройство не трудно. Почти все части вынимаются и моются в посудомоечной машине. Дизайн, как и у предыдущей модели, актуальный и элегантный. Вариация в черном цвете тоже есть — у вас без проблем получится вписать W400 BLACK в темный интерьер, не нарушив его визуальную гармонию. Несмотря на меньшую площадь покрытия, мойка W400 все равно отлично подойдет для использования в офисе.

Фильтрация и увлажнение воздуха с климатическим комплексом Boneco H400

Еще один помощник в борьбе с пересушенным и загрязненным воздухом — это климатический комплекс Boneco H400. Благодаря резервуару для воды объемом 12 л прибор может работать 1,5 дня без перерыва и без доливания воды. Чтобы в процессе работы поддерживался нужный именно вам уровень влажности, в приложении BONECO App задайте нужные настройки — об остальном позаботятся встроенные гигрометр и гигростат. О чистоте и свежести воздуха тоже можно не переживать. Система с сетчатым пре-фильтром и фильтром тонкой очистки Pollen удалит из воздуха болезнетворные частицы, вирусы, пыль. Дышать будет легко, приятно и безопасно.

Вред, который сухой воздух может нанести человеку, вполне понятен. Ущерб для интерьера при сухом воздухе не так очевиден, но он есть.

Из-за пересушенного воздуха могут возникнуть проблемы с напольным покрытием: паркет начнет скрипеть, в ламинате появятся микрощели.

Аналогично низкий уровень влажности скажется на мебели, которая со временем будет сильнее скрипеть.

Бумажные обои могут рассохнуться. Это произойдет не быстро, и поначалу вы ничего не заметите, но отделка прослужит меньше.

Конечно, значительнее всего пострадают комнатные растения. Они нуждаются в более высоком уровне влажности постоянно, но в отопительный сезон — особенно. С недостаточно увлажненным воздухом как ни ухаживай за ними, сколько подкормок ни вноси — цветы все равно завянут.

Таким образом, если позаботиться о влажности дома и установить климатическую технику Boneco — решается целый ряд проблем, связанных с качеством жизни и состоянием квартиры. Из трех моделей вы можете выбрать одну, которая оптимально подходит для вашей ситуации. Качественный сон, хорошее самочувствие, отличное состояние кожи, сохраняющая свое изначальное состояние отделка и мебель — именно так выглядит забота о себе, своем доме и близких.

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