Забтехресурс

город: Чита

Район: Чита городской округ

Адрес: Экспедиционный тупик, 7а/1

Индекс: 672038.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒924‒272‒71‒04

Сайт: http://xn--80apjicfhnjo4g.xn--p1ai

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Междугородные автогрузоперевозки, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк