Забтехресурс
город: Чита
Район: Чита городской округ
Адрес: Экспедиционный тупик, 7а/1
Индекс: 672038.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒924‒272‒71‒04
Сайт: http://xn--80apjicfhnjo4g.xn--p1ai
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Междугородные автогрузоперевозки, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк