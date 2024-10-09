Зачистка позиций «Хезболлы»: Израиль установил национальный флаг на юге Ливана

Национальный флаг Израиля установили военные на холме в поселке Марун-ар-Рас на юге Ливана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации kan.org.il, именно откуда велись обстрелы по населенным пунктам на севере Израиля.

«Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под свой контроль деревню Марун-ар-Рас, из которой было выпущено множество противотанковых ракет по приграничным кибуцам и поселениям. Только что опубликованная фотография с водруженным флагом подтверждает, что ЦАХАЛ фактически завершил зачистку позиций «Хезболлы» на холме, на котором расположена деревня», – говорится в сообщении 12-го канала израильского телевидения.

1 октября сообщалось, что танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземного вторжения в Ливан вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны.

5 октября Израиль подтвердил, что Иран попал ракетами по базам BBC, и сделал заявление.

6 октября израильтян предупредили о возможных терактах накануне годовщины нападения ХАМАС. А затем три района в Израиле объявили «закрытой зоной».