Задержали вора, укравшего кенгуру из зоопарка Ярославля

2 октября полиция задержала похитителя кенгуру Кроша из зоопарка Ярославля, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала «112», задержанный оказался причастен еще и к похищению двух кенгурят из зоопарка Калуги. Его самого поймали оперативники из Ярославля, но во Владимирской области. Сначала следователи подумали, что вором был ребенок, но им оказался мужчина с карликовостью.

Кроша из зоопарка Ярославля при нем уже не было. Похититель успел продать его в Москве. Однако сотрудники изъяли калужских кенгурят. К сожалению, один детеныш погиб. Второго передали ветеринарам.

Предварительно, вор похищал кенгуру под заказ, для одного из частных зоопарков столичного региона.

27 сентября из зоопарка в Ярославле исчез кенгуренок.