Задержку 125 поездов допустил машинист из-за похода в туалет в сеульском метро

В сеульском метро (Южная Корея) во время утреннего часа пик на кольцевой линии задержалось около 125 поездов из-за того, что машинист отошел в туалет, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Sun, мужчины не было на месте около четырех минут, в результате задержка транспорта составила порядка 25 минут.

Машинисты на кольцевых маршрутах в Сеуле работают по два-три часа без перерывов, поэтому им можно выходить только на промежуточных станциях.

В сеульском метрополитене сообщили, что несмотря на возникшую ситуацию, сбои в движении поездов были минимизированы и большинство пассажиров все же смогло добраться до своих мест назначения с незначительными неудобствами.