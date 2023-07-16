Заглушка для труб квадратная, 20х20 мм, 175013
Описание
Квадратная заглушка используется для глушения труб, отверстий на любых поверхностях и в любых трубных конструкциях, как декоративная заглушка и заглушка для защиты при транспортировке изделий из труб соответствующего профиля.
Конструктивная особенность — заглушка универсальная и поэтому может устанавливаться в квадратный профиль с различной толщиной стенки трубы.
Характеристики:
- Размер: 20х20 мм;
- Цвет: черный;
- Форма сечения: квадрат.
Техническая информация
- Форма квадратный
- Артикул производителя 175013
- Вес в упаковке 3 г
- Габариты упаковки 0 x 23 x 4 см