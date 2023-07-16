Заглушка для труб квадратная, 20х20 мм, 175013

Описание

Квадратная заглушка используется для глушения труб, отверстий на любых поверхностях и в любых трубных конструкциях, как декоративная заглушка и заглушка для защиты при транспортировке изделий из труб соответствующего профиля.

Конструктивная особенность — заглушка универсальная и поэтому может устанавливаться в квадратный профиль с различной толщиной стенки трубы.

Характеристики:

Размер: 20х20 мм;

Цвет: черный;

Форма сечения: квадрат.

Техническая информация