Заглушка для труб квадратная, 20х20 мм, 175013

Заглушка для труб квадратная, 20х20 мм, 175013

Заглушка для труб квадратная, 20х20 мм, 175013

Заглушка для труб квадратная, 20х20 мм, 175013

Описание

Квадратная заглушка используется для глушения труб, отверстий на любых поверхностях и в любых трубных конструкциях, как декоративная заглушка и заглушка для защиты при транспортировке изделий из труб соответствующего профиля.

Конструктивная особенность — заглушка универсальная и поэтому может устанавливаться в квадратный профиль с различной толщиной стенки трубы.

Характеристики:

  • Размер: 20х20 мм;
  • Цвет: черный;
  • Форма сечения: квадрат.

Техническая информация

  • Форма квадратный
  • Артикул производителя 175013
  • Вес в упаковке 3 г
  • Габариты упаковки 0 x 23 x 4 см

youcanchoose

Мастика Технониколь, Aquamast, битумно-резиновая, гидроизоляционная, 3 кг, ведро, 420915

Мастика Технониколь, Aquamast, битумно-резиновая, гидроизоляционная, 3 кг, ведро, 420915

Мастика НовБытХим, битумно-каучуковая, 1 л

Мастика НовБытХим, битумно-каучуковая, 1 л

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.