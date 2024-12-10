Загородная жизнь, магазин
город: Тамбов
Район: Тамбов городской округ
Адрес: улица Урожайная, 2к
Индекс: 392030.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒900‒491‒11‒22
Сайт: http://mangal-68.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревянная тара, Печи / камины для помещений, Посуда, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты