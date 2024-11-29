Законопроект о легализации эвтаназии в Англии вызвал жаркие парламентские дебаты

29 ноября британские парламентарии проголосуют за законопроект, призванный помочь неизлечимо больным людям добровольно уйти из жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, спорный законопроект ориентирован на лиц старше 18 лет, которым осталось жить менее шести месяцев. Они должны быть умственно дееспособны, чтобы решить свою судьбу и официально оформить необходимые документы.

Сторонники идеи считают, что закон предотвратит ненужные страдания тяжело больных. Его противники уверены, что принятие закона подвергнет риску уязвимых людей, так как некоторые пойдут на эту процедуру только потому, что о них некому позаботиться.

Несмотря на то, что текущий законопроект предложен правящей левоцентристской Лейбористской партией, голосование по нему проводится открыто, без давления со стороны правительства с целью его поддержки.

Если законопроект одобрят на первом этапе в Палате общин, он подвергнется дальнейшему рассмотрению и голосованию в обеих палатах Парламента.

Сторонники проекта утверждают, что в случае окончательного одобрения новый закон вряд ли вступит в силу в течение ближайших двух-трех лет.