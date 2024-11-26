Замаскированную под миндаль тонну кокаина в Боливии учуяли собаки

В Боливии служебные собаки обнаружили более одной тонны кокаина, замаскированного под миндаль, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание El Deber, наркотик нашли в ходе обыска компании, занимающейся экспортом. Вещество готовилось к отправке за границу. Его запах при обыске учуяли служебные собаки.

Изъяты 700 коробок миндаля, в 53 из которых был спрятан наркотик. Документов на эту партию у компании не нашлось, так что до сих пор неясно, куда именно планировалось ее отправить.

Двух мужчин, находившихся на складе с запрещенным грузом, арестовали. Один из них имеет судимость за незаконный оборот наркотиков. В полиции сказали, что впервые столкнулись с таким способом перевозки кокаина.

#SantaCruz Más de una tonelada de cocaína camuflada en 53 cajas de almendras en una empresa de importación y exportación en la zona del Canal Guapilo. Hay un boliviano y un colombiano aprehendidos. pic.twitter.com/sv7TSHSna6 — RED GIGAVISION (@RedGigavision) November 24, 2024

А австралийская пенсионерка, обвиняемая в контрабанде метамфетамина в чемодане, предстала перед японским судом почти через два года после ареста.