Запах канализации в туалете: 3 причины появления и эффективные способы борьбы с ним

Рассказываем, почему из туалета не уходит отталкивающий запах и что с этим делать.

Непроходящая вонь в уборной — неприятная ситуация, с которой сталкиваются как жители частных коттеджей, так и многоквартирных домов. При этом санузел может быть идеально чистым, а унитаз — вымытым до блеска, но воздух все равно остается несвежим, ведь проблема, как правило, вовсе не в плохой уборке. Рассказываем, как выявить причины запаха канализации в туалете и что делать, чтобы избавиться от него.

Как убрать отталкивающий запах в туалете

Причины появления вони

— Проблемы с сантехникой

— Засор общедомовой канализации

— Недостаточная вентиляция

Отталкивающий запах в совмещенном санузле

Способы устранения зловония

Причины неприятного запаха

Распространено мнение, что воздух «с душком» в санузле связан с недостаточно чистой сантехникой. Однако на самом деле в списке причин, почему в туалете запах канализации, недостаточная чистоплотность, как правило, стоит на самом последнем месте. Откуда же берется зловоние?

Проблемы с сантехническим оборудованием

Очень часто источником вони является неисправное или неправильное подключение унитаза к канализации. Малейшая, незаметная глазу протечка из сливной трубы будет портить воздух, при этом обнаружить ее бывает не так просто. Для начала следует внимательно осмотреть сантехнику и гофру, отходящую от нее, уделяя особенное внимание стыкам и местам соединений. Если есть трещины, повреждения, подтекания или просто влажные места, значит, скорее всего, именно с ними связан неприятный запах. Выявить протечки самостоятельно можно не всегда, особенно если часть системы зашита в стену или утоплена в пол. В этом случае догадаться о неполадках можно по отсыревающим участкам отделки, однако точно сказать, есть ли прорыв трубы, смогут только специалисты, имеющие соответствующее оборудование.

Также проблема может быть в пересыхании сифона. Здесь находится гидрозатвор — пробка из воды, которая препятствует проникновению вони из канализации в дом. Труба в этом месте делает изгиб в виде буквы U (аналогично устроен слив из раковины, мойки и ванны), на дне которого скапливается вода. Если из-за долгого отсутствия или из-за очень теплой погоды жидкость испарится, то тошнотворное амбре беспрепятственно минует эту часть сливной системы и попадет в квартиру.

Также иногда гидрозатвор срывает, если в доме плохо функционирует фановая труба для выброса газов (она может быть неудачно спроектирована, перекрыта кем-то из соседей или засорена). Тогда при одновременном сливе в нескольких квартирах или если кто-то вылил большой объем воды одномоментно (например, из ведра после мытья пола), создается дисбаланс давления: отходы резко устремляются вниз, воздух над ними становится разреженным, и вода из сифонов под действием вакуума затягивается внутрь общего стояка, а на ее место поступают отвратительно пахнущие газы, которые должны были выйти через фановую трубу.

Определить, что проблема именно в гидрозатворе, можно по двум признакам.

Запах канализации появляется в туалете периодически, а не стоит там постоянно. Когда воду регулярно сливают, ситуация с пересыханием полностью исключена, поэтому зловония нет. А вот после отпуска или поездки на пару дней на дачу уровень жидкости в гидрозатворе понижается, и он перестает выполнять свою задачу.

Вонь пропадает в течение короткого времени, если смыть воду. Как только это происходит, образуется водяная пробка, и воздух снова становится чистым.

В частном доме запах канализации в туалете может быть вызван неправильным монтажом, особенно если им занимался непрофессионал. Для правильного отведения отходов в септик важно буквально все: диаметр и материал труб, технология их соединения (на пластик обязательно ставят уплотнители, а металлические детали сваривают), изгиб гофры и ее наклон. Ошибка на любом из этих участков приведет к тому, что в уборную невозможно будет зайти, не закрыв нос. В квартирах такая ситуация случается реже, так как в городе проще вызвать сантехника, а канализационная система устроена так, что подключить к ней сифон не того размера или под неправильным углом достаточно сложно.

Еще одна распространенная причина вони — банальный засор сифона. Если у кого-то из домашних есть привычка использовать сантехнику как мусорку и отправлять туда остатки еды, втулки от туалетной бумаги, кусочки ваты, использованные влажные салфетки и другие нерастворимые вещи, рано или поздно все это застрянет в системе смыва и перекроет ее. Догадаться о том, что проблема именно в этом, достаточно легко — вода перестанет сходить и будет стоять в чаше унитаза (либо ее уровень будет уменьшаться гораздо медленнее, чем обычно).

Засор общедомовой канализации

Бывает и так, что сантехника установлена идеально, протечек нет, гидрозатвор в порядке, а дышать в туалете невозможно. В этом случае можно предположить, что засорился общий стояк.

В многоквартирном доме коммуникации подсоединяются к единой трубе, по которой спускаются все отходы. В случае если туда отправляется мусор, который не растворяется и не разлагается (в том числе, волосы, ватные палочки, целлофановые обертки и т.д.), то рано или поздно он соберется в ком и перекроет просвет. Также застрять могут остатки пищи и гигиенических средств: жир, смываемый с посуды, частицы недоеденного обеда и кусочки мыла — все это налипает друг на друга и на стенки труб, приводя к их полной закупорке.

Определить, что причина засора в такой жировой пробке, обычно не сложно: к амбре в туалете добавляются шумы в канализационных трубах, а вода перестает сходить не только в унитазе, но и во всех сливах (в душевой кабинке, раковине и т.д.). В некоторых случаях можно заметить, что при смыве унитаза уровень жидкости повышается в самом низком стоке — то есть, в ванной вода вместо того, чтобы стекать в слив, начинает подниматься из него.

Совет: если у вас есть сомнения, что засорилось — ваш туалет или общий стояк, пообщайтесь с соседями, если у них такая же вонь, значит, проблема во всем доме.

Недостаточная вентиляция

Возможно, специфические ароматы просто не уходят из туалета из-за плохой вентиляции. Если воздух с накопившимися газами не имеет выхода, то, естественно, амбре будет сохраняться, даже если с сантехникой все в порядке.

Почему нарушается отвод воздуха через вентиляцию? Причинами может быть поломка или отсутствие обратного клапана, засорение шахты или ее намеренное перекрытие кем-то из соседей сверху. Нередко загрязняется и сама вентрешетка. Также не исключено, что общедомовая система вентилирования спроектирована или смонтирована неправильно, и воздух вместо того, чтобы покидать помещение, наоборот, поступает в квартиру из канализации.

Проверить, есть ли отток воздуха, можно с помощью листа бумаги. Откройте окна в комнатах и поднесите бумагу к вентиляционной решетке: если он «прилип» к ней, значит, воздушный поток достаточно интенсивный и движется в правильном направлении. Если же лист не держится и падает, значит, требуется прочистка или ремонт вентиляции.

Запах в туалете, совмещенном с ванной

Причиной запаха канализации в туалете в квартире с совмещенным санузлом далеко не всегда служит унитаз и отводящая система.

Конечно, как и в случае с раздельным санузлом, душок может сигнализировать о самых разных проблемах, начиная от трещин в гофре или сухого гидрозатвора и заканчивая общедомовым засором. Однако возможна и другая ситуация, связанная с накоплением отходов в стоке раковины, ванны или душевой кабинки. Ведь именно там, а вовсе не в унитазе, чаще всего оказывается всевозможный сор (волосы, чешуйки кожи, обмылки, песок и уличная грязь), из которого вырастает пробка. Все это легко может забить сток и начать гнить, издавая специфический неприятный запах, который можно перепутать с канализационным.

Также вонять может стиральная машина, если забывать ее проветривать. Влажная среда прекрасно подходит для развития плесени, которая будет прятаться в манжете люка и других труднодоступных местах, выдавая свое присутствие лишь затхлым запахом.

Как избавиться от запаха канализации в туалете

Ароматизаторы, освежители воздуха и благовония не спасут от отталкивающего амбре. Они лишь замаскируют проблему, но точно не решат ее. Использовать их можно как временную меру до тех пор, пока ситуация не будет исправлена.

Что делать, чтобы воздух снова стал чистым, зависит от причины появления вони.

Если проблема в неисправности сантехники, значит, унитаз и сопутствующие коммуникации надо заменить. Неправильно подсоединенное сантехоборудование — переподключить.

Пересыхающий гидрозатвор исправляется принятием мер на время долгого отсутствия: чтобы вода не испарялась, можно затянуть чашу унитаза пищевой пленкой или налить немного растительного масла в воду. Если же его срывает, помогут только специалисты — следует обратиться в управляющую компанию.

Для устранения засора в сантехнике понадобится вантуз или средства для прочистки труб. Чистящие составы содержат едкие щелочи или сильные кислоты, поэтому при их применении надо строго следовать инструкции, иначе можно повредить канализационную систему, а ее замена обойдется намного дороже, чем очистка сифона.

Если засорился общий стояк, надо обращаться к специалистам, которые с помощью сантехнического троса разрушат засор.

Когда же проблема в плохом отведении воздуха, поможет чистка воздуховодов (также выполняют профессионалы) и установка вентрешетки с обратным клапаном, который не будет пускать газы из стояка в квартиру.

Предотвратить хотя бы часть случаев появления запаха канализации в туалете в квартире можно, соблюдая профилактические меры.

Доверяйте установку сантехники только профессионалам.

Регулярно чистите трубы с помощью специализированных средств.

Не выбрасывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги, в некоторых случаях и ее не стоит, а на все стоки установите сетки, которые будут задерживать крупный мусор.

Не выливайте в мойку масло из фритюрницы, не бросайте в сливные отверстия волосы, кусочки мыла и все, что не растворяется в холодной воде.

Не забывайте чистить вентиляционную решетку.

Открывайте дверцу стиральной машины после сушки.

Если стандартная профилактика не помогает, стоит задуматься о более серьезной защите от зловония: установке обратного клапана между унитазом и общедомовым стоком и монтаже принудительной вентиляции.