Запрещенные вещества обнаружили в искусственных арбузах на границе США и Мексики

Запрещенные вещества обнаружили в искусственных арбузах на границе США и Мексики

Метамфетамин стоимостью около 6 млн долларов был обнаружен в поддельных арбузах на границе США и Мексики. Поддельные фрукты и овощи – новейшая «изощренная» тактика мексиканских картелей по контрабанде наркотиков в США, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, недавние изъятия метамфетамина свидетельствуют о том, что перевозка фруктов и овощей является одним из новейших методов, которые мексиканские картели используют для контрабанды наркотиков в США.

По данным сотрудников Таможенной и пограничной службы США, недавно в порту Отай-Меса в Сан-Диего, штат Калифорния, было обнаружено около 2 тонн мощного стимулятора, известного в просторечии как кристаллический метамфетамин, в упаковках, имитирующих ярко-зеленые арбузы.

Около 1220 поддельных арбузов, спрятанных среди партии настоящих арбузов, содержали 4587 фунтов (2080 кг) метамфетамина стоимостью 5 млн долларов после того, как грузовик, которым управлял 29-летний мужчина, повторно проверили.

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