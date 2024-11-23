Запущенный с Байконура «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к МКС

Запущенный с Байконура «Прогресс МС-29» с новогодними подарками пристыковался к МКС

Запущенный с Байконура "Прогресс МС-29" с новогодними подарками пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-29» с новогодними подарками, научным оборудованием и другими грузами 23 ноября пристыковался к МКС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале,  в 19:31 по времени Астаны корабль в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента.

«Корабль запущен с Байконура ракетой «Союз-2.1а» 21 ноября. «Прогресс МС-29″ доставил на МКС около 2500 кг грузов, включая 869 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг питьевой воды и 43 кг сжатого азота», – говорится в сообщении.

Как ранее рассказал ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, на транспортном «Прогрессе МС-29» на станцию отправятся для космонавтов сушеные оленина и конина, рыбные, мясные и овощные консервы, хрен, аджика и горчица к ним, супы, творог, каши, кофе, какао, чайные напитки, а также свежие фрукты и сладости. По словам Овчинина, корабль также доставит на станцию новогодние подарки.

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