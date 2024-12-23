Завод Фасада и Кровли, производственно-строительная компания

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Трамвайная, 9 к2

Индекс: 450027.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒937‒847‒05‒11

Сайт: http://zfik.ru/

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лазерная резка неметаллов, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Металлообработка, Подвесные потолки, Полимерная порошковая окраска, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду