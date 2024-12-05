Завод кровельных и фасадных систем, магазин-салон

город: Смоленск

Район: Смоленск городской округ

Адрес: посёлок 430 километр, 21/1

Индекс: 214022.0

Телефон: +7 (4812) 35‒52‒77

Мобильный Телефон: +7‒910‒760‒06‒54

Сайт: http://www.centerkrovel.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк