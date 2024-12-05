Завод кровельных и фасадных систем, магазин-салон
город: Смоленск
Район: Смоленск городской округ
Адрес: посёлок 430 километр, 21/1
Индекс: 214022.0
Телефон: +7 (4812) 35‒52‒77
Мобильный Телефон: +7‒910‒760‒06‒54
Сайт: http://www.centerkrovel.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк