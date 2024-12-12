Завод кровельных и стеновых профилей

город: Ульяновск

Район: Ульяновск городской округ

Адрес: проспект Нариманова, 105

Индекс: 432030.0

Телефон: +7 (8422) 35‒44‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://eshop-ksp.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк