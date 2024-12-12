Завод кровельных и стеновых профилей
город: Ульяновск
Район: Ульяновск городской округ
Адрес: проспект Нариманова, 105
Индекс: 432030.0
Телефон: +7 (8422) 35‒44‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://eshop-ksp.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк