Завод металлопрофиль, производственная компания
город: с. Семилуки
Район: Семилукский район
Адрес: Комарова, 1а
Индекс: 396907.0
Телефон: +7 (473) 232‒44‒54
Мобильный Телефон: +7‒910‒732‒44‒54
Сайт: http://metprof.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк