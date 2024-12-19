Завод металлопрофиль, производственная компания

город: с. Семилуки

Район: Семилукский район

Адрес: Комарова, 1а

Индекс: 396907.0

Телефон: +7 (473) 232‒44‒54

Мобильный Телефон: +7‒910‒732‒44‒54

Сайт: http://metprof.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк