Завод метек, офис

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Ракитная, 22

Индекс: 664043.0

Телефон: +7 (3952) 50‒00‒70

Мобильный Телефон: +7‒904‒149‒76‒55

Сайт: http://pk-metek.ru

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк