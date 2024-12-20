Завод метек, офис
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: Ракитная, 22
Индекс: 664043.0
Телефон: +7 (3952) 50‒00‒70
Мобильный Телефон: +7‒904‒149‒76‒55
Сайт: http://pk-metek.ru
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк