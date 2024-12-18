Завод Центр Кровли

город: Елабуга

Район: Елабужский район

Адрес: Окружное шоссе, 21

Индекс: 423606.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒903‒84‒98

Сайт: http://www.zck-rt.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк