Завод закаленного стекла

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: Вилюйская, 52а ст10

Индекс: 634015.0

Телефон: +7 (3822) 789‒118

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://temperedglass.tomica.ru

вид деятельности: Мебель из стекла, Окна, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду