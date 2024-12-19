Завод закаленного стекла
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: Вилюйская, 52а ст10
Индекс: 634015.0
Телефон: +7 (3822) 789‒118
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://temperedglass.tomica.ru
вид деятельности: Мебель из стекла, Окна, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду