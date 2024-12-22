Завод жестяных изделий
город: Артем
Район: Артёмовский городской округ
Адрес: Уткинская улица, 22а
Индекс: 692756.0
Телефон: +7 (423) 205‒34‒32
Мобильный Телефон: +7‒951‒020‒30‒00
Сайт: http://artem-zavod.ru
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк