Здание университета горело в Ташкенте

Здание университета горело в Ташкенте

Здание университета горело в Ташкенте

30 сентября в здании Ташкентского государственного аграрного университета произошел сильный пожар, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Nova24, звонок в управление по ЧС поступил в 20:10, через семь минут пожарные начали тушить огонь.

Огонь удалось локализовать в 21:36. Жертв и пострадавших нет.

Здание университета горело в Ташкенте

Днями ранее специалисты назвали самые пожароопасные способы зарядки гаджетов.

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