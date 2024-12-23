Зелёный угол, база строительных и отделочных материалов

город: Артем

Район: Артёмовский городской округ

Адрес: Вокзальная улица, 128

Индекс: 692760.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт