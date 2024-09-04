Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Кыргызстане

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Кыргызстане

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Кыргызстане

4 сентября на юге Кыргызстана, на территории Алайской долины, в 15:43 зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Института сейсмологии, эпицентр землетрясения располагался в 13 километрах к юго-востоку от села Кара-Кабак, в 15 километрах от села Кашка-Суу и в 110 км к югу от города Ош.

«В населенных пунктах Кыргызстана – селах Кара-Кабак, Кашка-Суу и Сары-Могол – интенсивность землетрясения составила три балла», – уточнили в институте сейсмологии.

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, разрушений и пострадавших в результате колебаний земной коры не зафиксировано.

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