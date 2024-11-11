Землетрясение магнитудой 6,8 потрясло Кубу после ураганов

Землетрясение магнитудой 6,8 потрясло Кубу после ураганов

Землетрясение магнитудой 6,8 потрясло Кубу после ураганов

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 10 ноября на востоке Кубы после недель ураганов и отключения электроэнергии, которые потрясли многих жителей острова, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился недалко от Бартоломе Масо, Куба.

Грохот ощущался по всей восточной части Кубы, включая такие крупные города, как Сантьяго-де-Куба. Экстренных сообщений об ущербе или пострадавших не поступало.

Землетрясение произошло в трудный период для Кубы.

6 ноября ураган Рафаэль категории 3 пронесся по западной части Кубы, а сильные ветры обесточили весь остров, разрушив сотни домов и вынудив эвакуироваться сотни тысяч людей.

youcanchoose

Власти Канады распустили офис TikTok, но не заблокировали приложение в стране

Власти Канады распустили офис TikTok, но не заблокировали приложение в стране

В горах Великобритании безвозвратно растаял снежный покров

В горах Великобритании безвозвратно растаял снежный покров

Гигантская рыба Амазонки находится под угрозой исчезновения из-за засухи

Гигантская рыба Амазонки находится под угрозой исчезновения из-за засухи

Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии

Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии

Упал с 235 метров и 19 часов дрейфовал в океане: история чудесного спасения у берегов Австралии

Упал с 235 метров и 19 часов дрейфовал в океане: история чудесного спасения у берегов Австралии

«Талибан» впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата

«Талибан» впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.