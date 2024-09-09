Землетрясение произошло в столице Узбекистана

В соседнем Узбекистане произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили и жители столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУ.

«На территории Республики Узбекистан 9 сентября 2024 года в 05:45 по местному времени (09.09.2024 года в 00:45 по Гринвичу) произошло землетрясение. Эпицентр: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район. Координаты землетрясения: 41,33 градусов северной широты; 69,38 градусов восточной долготы. Магнитуда М=3,6. Глубина – 5 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 10 км в северо-восточном направлении», – говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По данным центра, сила подземных толчков ощущалось и в других районах Ташкента:

Мирзо-Улугбекский район – 2 балла, 2 км;

Мирабадсккий район – 2 балла, 5 км;

Шайхантахурский район – 2 балла, 6 км;

Яшнабадский район – 2 балла, 6 км;

Алмазарский район – 2 балла, 7 км;

Яккасарайский район – 2 балла, 7 км;

Чиланзарский район – 2 балла, 9 км.

4 сентября 2024 года на юге Кыргызстана, на территории Алайской долины, в 15:43 зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1.