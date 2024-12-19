Жемчужный Камень, компания

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒908‒724‒22‒24

Сайт: nan

вид деятельности: Облицовочный камень, Ремонт / укладка напольных покрытий, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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