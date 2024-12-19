Жемчужный Камень, компания
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒908‒724‒22‒24
Сайт: nan
вид деятельности: Облицовочный камень, Ремонт / укладка напольных покрытий, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк