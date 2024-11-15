Жена 79-летнего Петросяна удивила поклонников кукольным образом

35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снялась в розовом платье и с голубым бантом, что вызвало восторг подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Снимком она поделилась в Instagram.

«Вы никогда не встречали учебника женской логики? Нет такого? А почему? Ничего нет проще: все шиворот-навыворот – и только. Женщины сами распространяют слух о том, что их логика непостижима. На самом деле их поступки и мысли прямолинейны, как телеграфный столб», – подписала пост Брухунова.