Жена 79-летнего Петросяна удивила поклонников кукольным образом
35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снялась в розовом платье и с голубым бантом, что вызвало восторг подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Снимком она поделилась в Instagram.
«Вы никогда не встречали учебника женской логики? Нет такого? А почему? Ничего нет проще: все шиворот-навыворот – и только. Женщины сами распространяют слух о том, что их логика непостижима. На самом деле их поступки и мысли прямолинейны, как телеграфный столб», – подписала пост Брухунова.
Однако подписчики не сколько вчитывались в текст поста, сколько оценили кукольный образ жены юмориста:
– Как повезло Ваганычу. Вы красотка!
– Ямочки чудесные на щечках. Очень мило.
– Какая куколка!
– Какая прелесть! Чудесная конопушчатая веселая девчонка!
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