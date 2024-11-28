Женщина установила мировой рекорд, поймав огромного палтуса

Женщина установила мировой рекорд, поймав огромного палтуса

Женщина установила мировой рекорд, поймав огромного палтуса

Жительница США установила новый мировой рекорд поймав в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма. Огромный улов попался Александре Спринг у мыса Кейп-Код в 120 километрах к северо-востоку от Бостона, сообщает Zakon.kz.

Во время рыбалки у Кейп-Код женщина с помощью специального радара установила нахождение крупной рыбы и через время ей удалось поймать ее на крючек. Об этом сообщает журнал On The Water.

Улов оказался таким крупным, что понадобилось около 15 минут, чтобы вытащить его из воды.

Возлюбленный Спринг предложил ей отправить данные об их улове в Международную ассоциацию спортивного рыболовства. В организации подтвердили, что Спринг установила новый мировой рекорд по ловле атлантического палтуса на леску разрывной нагрузки до 13 килограммов.

Стоит отметить, что предыдущее достижение в этом классе было установлено в 1980-х годах у берегов Гренландии.

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