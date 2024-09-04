Женщины Афганистана запустили музыкальный тренд в соцсетях
Афганские женщины протестуют против новых законов правительства Афганистана. В Сети появились видео, где девушки поют вопреки тому, что ранее им запретили говорить на публике и петь, сообщает Zakon.kz.
Новые правила законов о пороках и добродетелях, одобренных верховным лидером Афганистана, запрещают женщинам страны не только носить одежду, открывающую их лица, но и просто подавать голос.
В ответ на такие поправки в Сети появились видео, где девушки поют вопреки правительственным запретам.
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Пользователи социальных сетей комментируют провокационные видеоролики:
- А голоса какие красивые, только переполнены болью и страхом…
- Голоса невероятной глубины.
- Если честно, то сердце разрывается от таких новостей. Опять из женщин делают рабынь. Вот именно с такими вещами феминистки всегда боролись за право голоса.
- И это 21 век? Кошмар. Слов нет. Когда-нибудь эти женщины почувствуют настоящую свободу.