Женщины Афганистана запустили музыкальный тренд в соцсетях

Женщины Афганистана запустили музыкальный тренд в соцсетях

Женщины Афганистана запустили музыкальный тренд в соцсетях

Афганские женщины протестуют против новых законов правительства Афганистана. В Сети появились видео, где девушки поют вопреки тому, что ранее им запретили говорить на публике и петь, сообщает Zakon.kz.

Новые правила законов о пороках и добродетелях, одобренных верховным лидером Афганистана, запрещают женщинам страны не только носить одежду, открывающую их лица, но и просто подавать голос.

В ответ на такие поправки в Сети появились видео, где девушки поют вопреки правительственным запретам.

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Публикация от Телеканал Дождь (@tvrain)

Пользователи социальных сетей комментируют провокационные видеоролики:

  • А голоса какие красивые, только переполнены болью и страхом…
  • Голоса невероятной глубины.
  • Если честно, то сердце разрывается от таких новостей. Опять из женщин делают рабынь. Вот именно с такими вещами феминистки всегда боролись за право голоса.
  • И это 21 век? Кошмар. Слов нет. Когда-нибудь эти женщины почувствуют настоящую свободу.

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