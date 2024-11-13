Женщины, которых перепутали при рождении в 1965 году, подали в суд за нарушение прав человека

В Норвегии женщины, которых перепутали при рождении в 1965 году, подали в суд за нарушение прав человека, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, в 1965 году норвежская женщина родила девочку в частной больнице. Семь дней спустя она вернулась домой с ребенком.

Когда у девочки появились темные кудри, Карен Рафтесет Доккен решила, что она просто пошла в мать своего мужа.

Потребовалось почти шесть десятилетий, чтобы выяснить истинную причину отличия дочери от их семьи: родную дочь Рафтесет Доккен по ошибке перепутали при рождении в родильном отделении больницы в центральной Норвегии.

Девочка, которую она в итоге вырастила, Мона, оказалась совсем не тем ребенком, которого она родила.

Младенцы – один из которых родился 14 февраля, а другой – 15 февраля 1965 года сейчас являются 59-летними женщинами, которые вместе подают в суд на государство и муниципалитет.

В деле, которое открылось в Окружном суде Осло, они утверждают, что их права человека были нарушены, когда власти обнаружили ошибку и скрыли ее.

Они утверждают, что норвежские власти подорвали их право на семейную жизнь, принцип, закрепленный в Европейской конвенции о правах человека, и требуют извинений и компенсации.

Судебный процесс должен продлиться до 14 ноября, но пока не ясно, когда решение вынесут.