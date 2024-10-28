Жерар Депардье пытается добиться отсрочки суда по делу о домогательствах

28 октября французский актер Жерар Депардье заявил, что не сможет присутствовать в уголовном суде Парижа по состоянию здоровья. Депардье предъявлены обвинения в домогательствах, произошедших, предположительно, во время съемок фильма в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание RFI, адвокат 75-летнего артиста уверяет, что врачи запретили Депардье участвовать в судебном процессе.

Между тем известно, что актер «категорически отвергает все обвинения».

В апреле в прокуратуре Парижа заявили, что 75-летнего актера будут судить за домогательства, которые он якобы совершил в отношении двух женщин в сентябре 2021 года во время съемок картины «Зеленые ставни» (2022). Одна из женщин в феврале 2024 года подала заявление на Депардье в связи с «сексуальным насилием, домогательствами и сексистскими оскорблениями».

В апреле 2024 года стало известно, что Жерара Депардье обвинили в домогательствах сразу две женщины. Также в отношении актера велось официальное расследование по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии, предположительно совершенном в августе 2018 года в отношении актрисы Шарлотты Арну. Французский актер отверг все обвинения.

22 мая 2024 года известный итальянский фотограф Рино Бариллари обвинил французского актера Жерара Депардье в нападении.