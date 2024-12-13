Жестяной цех на Объездной, торгово-производственная компания

город: Горно-Алтайск

Район: Горно-Алтайск городской округ

Адрес: улица Бийская, 36а

Индекс: 649002.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒167‒25‒07

Сайт: http://metallprofil04.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Междугородные автогрузоперевозки, Системы водоотведения, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк