Жестянщик, компания
город: Уссурийск
Район: Уссурийский городской округ
Адрес: улица Комарова, 45
Индекс: 692525.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒708‒32‒00
Сайт: nan
вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:20, Вт: с 09:00 до 12:20, Ср: с 09:00 до 12:20, Чт: с 09:00 до 12:20, Пт: с 09:00 до 12:20, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк