Жестянщик, компания

город: Уссурийск

Район: Уссурийский городской округ

Адрес: улица Комарова, 45

Индекс: 692525.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒708‒32‒00

Сайт: nan

вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Металлоизделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:20, Вт: с 09:00 до 12:20, Ср: с 09:00 до 12:20, Чт: с 09:00 до 12:20, Пт: с 09:00 до 12:20, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк