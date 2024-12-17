Жестянщик, торгово-производственная компания
город: Ставрополь
Район: Ставрополь городской округ
Адрес: переулок Буйнакского, 4/1
Индекс: 355001.0
Телефон: +7 (8652) 41‒75‒65
Мобильный Телефон: +7‒928‒337‒10‒90
Сайт: http://xn—-8sbgjenolmpallhelf5jzc2b.xn--p1ai
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк