Житель китайского города показал свой сложный путь на работу

Житель китайского города показал свой сложный путь на работу

Житель китайского города показал свой сложный путь на работу

Мужчина из города Чунцин рассказал, как ежедневно добирается на работу, сообщает Zakon.kz.

Сначала он без лифта спускается с 18 этажа. Первый этаж у них начинается на 12-м этаже. Затем он входит в метро, которое больше напоминает бомбоубежище.

Потом поезд едет на большой высоте и проезжает прямо сквозь здания. В офисе он все-таки может ощутить под ногами твердую землю, но есть нюанс. Офис расположен на 22-м этаже.

Домой он возвращается на автобусе, который снова поднимает его на высоту 20 этажей.

А женщины в Китае обеспокоились тем, что власти начали ходить по домам и спрашивать их о планах по рождению детей

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