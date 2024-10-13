Житель китайского города показал свой сложный путь на работу
Мужчина из города Чунцин рассказал, как ежедневно добирается на работу, сообщает Zakon.kz.
Сначала он без лифта спускается с 18 этажа. Первый этаж у них начинается на 12-м этаже. Затем он входит в метро, которое больше напоминает бомбоубежище.
Потом поезд едет на большой высоте и проезжает прямо сквозь здания. В офисе он все-таки может ощутить под ногами твердую землю, но есть нюанс. Офис расположен на 22-м этаже.
Домой он возвращается на автобусе, который снова поднимает его на высоту 20 этажей.
Житель китайского города Чунцин рассказал о том, как добирается на работу каждый день.Китайцы очень своеобразный народ pic.twitter.com/6Y7SrtDCFY
— 🇮🇱🇺🇦Рыжая Израильтянка Жаннетт⁽²⁾ (@JeannettcatB) October 12, 2024
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