Житель Южной Африки получил 42 пожизненных срока за нападение на ребенка

Житель Южной Африки получил 42 пожизненных срока за нападение на ребенка

Житель Южной Африки получил 42 пожизненных срока за нападение на ребенка

Житель ЮАР по имени Факати приговорен Верховным судом Йоханнесбурга к 42 пожизненным срокам за тяжкие преступления, включая изнасилование, и нападение на ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации The Indian Express, большинство его жертв подверглись нападениям по дороге в школу или на работу, но Пхакати также нападал на некоторых из них в их собственных домах.

Согласно заявлению Национальной прокуратуры (НПА), жертвами Пхакати были школьники, самой младшей из которых была девятилетняя девочка, а самой старшей жертве было 44 года.

Южная Африка давно борется с высоким уровнем подобных преступлений: сексуализированное насилие широко распространено по всей стране.

По последним данным полиции, за период с апреля по июнь этого года было зарегистрировано более 9300 изнасилований, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период года.

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