Житель Южной Африки получил 42 пожизненных срока за нападение на ребенка

Житель ЮАР по имени Факати приговорен Верховным судом Йоханнесбурга к 42 пожизненным срокам за тяжкие преступления, включая изнасилование, и нападение на ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации The Indian Express, большинство его жертв подверглись нападениям по дороге в школу или на работу, но Пхакати также нападал на некоторых из них в их собственных домах.

Согласно заявлению Национальной прокуратуры (НПА), жертвами Пхакати были школьники, самой младшей из которых была девятилетняя девочка, а самой старшей жертве было 44 года.

Южная Африка давно борется с высоким уровнем подобных преступлений: сексуализированное насилие широко распространено по всей стране.

По последним данным полиции, за период с апреля по июнь этого года было зарегистрировано более 9300 изнасилований, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период года.