Жительница Австралии умерла в Таиланде после отравления спиртным

Жительница Мельбурна (Австралия) Бьянка Джонс скончалась от отравления метанолом в тайской больнице через неделю после того, как она и ее лучшая подруга заболели во время поездки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, смерть 19-летней девушки подтвердили после того, как ее родители приехали в Таиланд, чтобы навестить ее. Джонс умерла от «отека мозга, вызванного высоким уровнем метанола, обнаруженного в ее организме».

Она и ее лучшая подруга Холли Боулз, которым по 19 лет, остановились в хостеле в Ванг-Вьенге, к северу от столицы Лаоса Вьентьяна, во время отдыха, когда они серьезно заболели.

Сейчас Боулз продолжает бороться за свою жизнь в тайской больнице.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что подмешивание спиртного и отравление метанолом «слишком распространены» во многих частях мира.