Жительница Великобритании убила родителей и прожила с их телами четыре года

Жительница Великобритании убила родителей и прожила с их телами четыре года

Жительница Великобритании убила родителей и прожила с их телами четыре года

Жительница Великобритании приговорена к пожизненному заключению за убийство родителей и проживание с их телами в Эссексе (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, 36-летняя Вирджиния Маккалоу хранила тела своих отца и матери в доме в течение четырех лет после их смерти.

Ее приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 36 лет.

Сначала Вирджиния Маккалоу отравила своего отца, 70-летнего Джона Маккалоу, рецептурными препаратами, которые она измельчила и добавила в его алкогольные напитки.

На следующий день она убила свою 71-летнюю мать, Лоис Маккалоу.

Адвокат заявил, что Маккалоу «избила свою мать молотком и нанесла ей несколько ударов в грудь кухонным ножом, купленным специально для этой цели».

Оба убийства произошли в июне 2019 года в доме пары в Грейт-Баддоу, Эссекс, где обвиняемая продолжала жить с трупами своих родителей в течение следующих четырех лет.

Убийства были раскрыты после того, как лечащие врачи ее родителей выразили обеспокоенность по поводу пропущенных визитов на прием, и полиция ворвалась в дом 15 сентября 2023 года. В течение многих лет Маккалоу лгала об их местонахождении, часто говоря врачам и родственникам, что ее родители плохо себя чувствуют, находятся в отпуске или в длительных поездках.

На кадрах ареста, снятых на камеру, видно, как полиция силой проникает на территорию дома, а затем сталкивается с Маккалоу в коридоре, где она сознается в своих преступлениях.

Судья Джонсон заявил, что действия Маккалоу являются «грубым нарушением доверия, которое должно существовать между родителями и их детьми».

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