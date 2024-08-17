Жительнице Китая отказали в праве заморозить свои яйцеклетки

Жительнице Китая отказали в праве заморозить свои яйцеклетки

Пекинский суд отклонил иск жительницы Китая Сюй Цзаоцзао, которая подала новаторский иск, чтобы получить право заморозить свои яйцеклетки. Она проиграла последнюю апелляцию за расширение доступа к лечению бесплодия в Китае, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, народный суд промежуточной инстанции Пекина № 3 постановил, что права Сюй Цзаоцзао не были нарушены, когда Пекинская акушерско-гинекологическая больница отказалась заморозить ее яйцеклетки в 2018 году.

Китайские правила предусматривают, что вспомогательные репродуктивные технологии предназначены только для супружеских пар с проблемами фертильности.

Сюй, которой сейчас 36 лет, сказала, что вместо этого врач дал ей дружеский совет: поторопитесь, выходите замуж и рожайте детей сейчас.

Вместо этого она подала в суд на больницу. Она утверждает, что отказ в лечении нарушил ее основные права.

6 августа, почти через пять лет после того, как она впервые подала иск, она проиграла свою последнюю апелляцию.

«Независимо от результата, я горжусь тем, что мы сделали вместе», – сказал Сюй в видео, опубликованном в социальных сетях.

Дело Сюй привлекло широкое внимание китайской общественности. Ее иск был первым в своем роде в Китае, и многие считают ее пионером феминизма в стране, которая в последние годы закрыла пути для юридической защиты.

Судебный процесс начался в то время, когда рождаемость в Китае резко упала, а правительство предлагало женщинам и семьям различные стимулы для того, чтобы они рожали больше детей.

Несколько провинций начали субсидировать лечение ЭКО для пар через базовую медицинскую страховку, и правительство пообещало увеличить количество центров ЭКО по всей стране.

Но стимулы пока ограничены гетеросексуальными, женатыми парами. А некоторые утверждают, что правила заморозки гамет являются сексистскими: нет никаких ограничений для мужчин, замораживающих свой биоматериал.

Поэтому многие одинокие женщины в Китае до сих пор тратят десятки тысяч долларов, путешествуя за границу, чтобы заморозить свои яйцеклетки.

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