Жителя Польши задержали в аэропорту из-за комплимента супруге

40-летний житель Польши сделал комплимент супруге в аэропорту Вроцлава, за что и был задержан стражами порядка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал TuWrocław, задержанный планировал поездку с супругой на отдых в испанскую Валенсию. Во время досмотра он оценил внешность жены и заявил: «Ты – бомба!» Фраза насторожила работников аэропорта и пассажира отправили на дополнительную проверку.

Согласно данным издания, пограничники подняли тревогу, которая в итоге оказалась ложной. После уточнения обстоятельств дела мужчине выписали штраф и разрешили продолжить путешествие.