Жителям Узбекистана с долгами за вывоз мусора начнут отключать электричество

Жителям Узбекистана с долгами за вывоз мусора начнут отключать электричество

Жителям Узбекистана с долгами за вывоз мусора начнут отключать электричество

С 5 ноября в стране запускается программа, которая будет автоматически отключать подачу электроэнергии в дома, у владельцев которых имеются задолженности за вывоз мусора, сообщает Zakon.kz.

Теперь узбекистанцы с долгами за мусор останутся дома без света и даже не смогут пополнять лицевой счет, если у них не погашен долг за мусор. Об этом передает Telegram-канал «Новости Узбекистана».

«Электричество станет доступным для них только после полной оплаты долгов», – говорится в публикации.

Помимо этого в Узбекистане намерены вернуть плату за аренду школьных учебников. По мнению властей, это позволит снизить нагрузку на госбюджет.

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