Зимние рецепты
Сочные угощения для холодных дней умеют заменить даже самые изысканные блюда. Предлагаем вам несколько умопомрачительных рецептов, которые помогут вам сделать ваш зимний стол настоящим произведением искусства.
Помпончики с корицей, теплый гранатовый глейз и ароматный чесночный суп — все это станет неотъемлемой частью вашего меню на зимние месяцы. Приготовление этих блюд займет у вас совсем немного времени, но порадует вас своими уникальными вкусовыми оттенками.
Теплые и уютные блюда для зимних вечеров
Пирог с мясом и картофелем
Горячий суп-пюре из тыквы
Предлагаем вам познакомиться с удивительным и вкусным блюдом — суп-пюре из тыквы. Этот горячий суп согреет вас в холодные зимние дни и подарит незабываемый вкус.
Состав: тыква, лук, картофель, морковь, сливки, масло, специи. В сочетании все эти ингредиенты создают неповторимый аромат и нежный вкус супа.
Приготовить суп-пюре из тыквы очень просто. Очистить и нарезать овощи, потушить их на масле, добавить специи, влить сливки и полить суп-пюре горячим. Получится настоящий шедевр для вашего вкусового бархатного удовольствия!
Ароматное благоухание глинтвейна с фруктами
Предлагаем вам погрузиться в мир невероятных ароматов и вкусов с нашим рецептом ароматного глинтвейна с добавлением свежих фруктов.
|Ингредиенты:
|Пропорции:
|Красное вино
|1 бутылка
|Апельсины
|2 штуки
|Лимоны
|1 штука
|Корица
|1 палочка
|Гвоздика
|5-7 штук
|Мед
|2 столовые ложки
Приготовление: Начните с того, что апельсины и лимон нарежьте на кружочки. В горячее вино добавьте нарезанные фрукты, корицу, гвоздику и далее добавьте мед. Доведите до кипения и немного поварите на небольшом огне. Готовый глинтвейн разлейте в красивые бокалы, украсьте корицей и фруктами. Подавайте глинтвейн горячим и наслаждайтесь его утонченным вкусом!