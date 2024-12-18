ЗМК РАНТ
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Казанский проспект, 124 ст5
Индекс: 423800.0
Телефон: +7 (8552) 31‒04‒85
Мобильный Телефон: +7‒991‒667‒00‒22
Сайт: http://www.zmk-rant.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Полимерная порошковая окраска, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк