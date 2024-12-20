Зотекс-Томск, компания по продаже материалов для кровли и фасада
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: Героев Чубаровцев, 6 ст21
Индекс: 634026.0
Телефон: +7 (3822) 202‒904
Мобильный Телефон: +7‒952‒683‒65‒99
Сайт: http://zoteks70.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Огнеупорные материалы / изделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду