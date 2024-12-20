Зотекс-Томск, компания по продаже материалов для кровли и фасада

город: Томск

Район: Томск городской округ

Адрес: Героев Чубаровцев, 6 ст21

Индекс: 634026.0

Телефон: +7 (3822) 202‒904

Мобильный Телефон: +7‒952‒683‒65‒99

Сайт: http://zoteks70.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Огнеупорные материалы / изделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду