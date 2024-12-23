Звезда, научно-производственное объединение

город: с. Ново-Талицы

Район: Ивановский район

Адрес: Транспортная, 1 ст1

Индекс: 153520.0

Телефон: 8‒800‒222‒28‒56

Мобильный Телефон: +7‒930‒347‒53‒74

Сайт: http://iv-mashzavod.ru

вид деятельности: Изделия из стеклопластика, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк