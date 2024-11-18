Звезда российского балета выпал из окна при загадочных обстоятельствах

Ведущий солит Мариинского театра Владимир Шкляров умер в возрасте 39 лет. О гибели артиста балета стало известно в субботу, 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители сообщили, что смерть заслуженного артиста России не носит криминальный характер и он умер естественной смертью. При этом в экстренных службах указали, что причиной смерти артиста стало падение с высоты. Следователи проводят проверку.

Несколько источников в СМИ называют причиной смерти Шклярова падение с балкона пятого этажа. По некоторым данным, мужчина имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

Стало известно, что накануне он попросил знакомую запереть его дома, чтобы не отправиться на поиски наркотиков. В результате артист не смог остаться в своей квартире и решил выйти на улицу через квартиру соседей, куда он пробрался через балкон.

В этот момент никого из них в квартире не оказалось, после чего Шкляров полез обратно на свой балкон. Тогда, предположительно, он сорвался и упал вниз. Трагедия произошла в элитном жилом комплексе на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.

Известно, что через несколько дней артист должен был лечь в больницу на операцию на позвоночнике. Он принимал серьезные обезболивающие лекарства.

Коллеги погибшего опровергают причастность к его гибели наркотиков.

По словам коллеги Шклярова Ирины Бартновской, артист оказался на балконе для того, чтобы подышать свежим воздухом и покурить. Она подтвердила версию, что он сорвался с него и назвала случившееся «глупой невыносимой случайностью». Балерина указала, что Шкляров не принимал наркотики и любил жизнь и семью.

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова сообщила, что труппа пребывает в шоке от новостей о коллеге.

Шкляров стал премьером Мариинского театра в 2011-м году. Он сыграл в «Щелкунчике», «Лебедином озеро», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице» и других постановках. Звания заслуженного артиста России был удостоен в 2020 году.

В прошлом году артист отмечал 20-летие на сцене Мариинки творческим вечером в Кремлевском дворце. В Мариинском театре его назвали неподражаемым артистом, которому были подвластны все стили.