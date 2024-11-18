Звезда российского балета выпал из окна при загадочных обстоятельствах

Звезда российского балета выпал из окна при загадочных обстоятельствах

Звезда российского балета выпал из окна при загадочных обстоятельствах

Ведущий солит Мариинского театра Владимир Шкляров умер в возрасте 39 лет. О гибели артиста балета стало известно в субботу, 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители сообщили, что смерть заслуженного артиста России не носит криминальный характер и он умер естественной смертью. При этом в экстренных службах указали, что причиной смерти артиста стало падение с высоты. Следователи проводят проверку.

Несколько источников в СМИ называют причиной смерти Шклярова падение с балкона пятого этажа. По некоторым данным, мужчина имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

Стало известно, что накануне он попросил знакомую запереть его дома, чтобы не отправиться на поиски наркотиков. В результате артист не смог остаться в своей квартире и решил выйти на улицу через квартиру соседей, куда он пробрался через балкон.

Звезда российского балета выпал из окна при загадочных обстоятельствах

В этот момент никого из них в квартире не оказалось, после чего Шкляров полез обратно на свой балкон. Тогда, предположительно, он сорвался и упал вниз. Трагедия произошла в элитном жилом комплексе на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.

Известно, что через несколько дней артист должен был лечь в больницу на операцию на позвоночнике. Он принимал серьезные обезболивающие лекарства.

Коллеги погибшего опровергают причастность к его гибели наркотиков.

По словам коллеги Шклярова Ирины Бартновской, артист оказался на балконе для того, чтобы подышать свежим воздухом и покурить. Она подтвердила версию, что он сорвался с него и назвала случившееся «глупой невыносимой случайностью». Балерина указала, что Шкляров не принимал наркотики и любил жизнь и семью.

Прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова сообщила, что труппа пребывает в шоке от новостей о коллеге.

Шкляров стал премьером Мариинского театра в 2011-м году. Он сыграл в «Щелкунчике», «Лебедином озеро», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице» и других постановках. Звания заслуженного артиста России был удостоен в 2020 году.

В прошлом году артист отмечал 20-летие на сцене Мариинки творческим вечером в Кремлевском дворце. В Мариинском театре его назвали неподражаемым артистом, которому были подвластны все стили.

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